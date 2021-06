Stiri pe aceeasi tema

- O autospeciala și un echipaj SAJ au fost alertate ca urmare a unui accident rutier produs pe autostrada A3, in zona km 16. „Pompierii au gasit doua autoturisme avariate și ocupanții ieșiți din acestea. Trei persoane au fost consultate de catre salvatori la fața locului fara a fi transportate…

- Un accident de circulație a avut loc astazi dimineața pe DN1C Baia Mare – Dej, pe raza localitații Lapușel. Din primele informații se pare ca in eveniment au fost implicate doua mașini, iar una a fost proiectata in șanț oprindu-se intr-un podeț. Doua persoane au fost ranite, iar o persoana a ramas captiva…

- Accident pe DN 72 la ieșirea din orașul Gaești. Un șofer in varsta din de 36 de ani, in timp Post-ul DN 72: Șofer ranit dupa ce a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un cap de pod apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un accident rutier a avut loc, in jurul orei 13:00, in localitatea Mera, județul Cluj. Din primele informații, se pare ca au fost implicate 3 mașini. La fața locului se afla autoritațile și echipajele SMURD. Traficul este ingreunat, circulandu-se pe o singura banda.Revenim cu detalii

- Accident rutier la Bușag azi, 3 mai. Polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca pe D.E. 58, pe raza comunei Cicarlau a avut loc un accident rutier, la fața locului polițiștii constatand faptul ca un tanar de 27 ani din Berința, aflat la volanul unui autoturism,…

- Un grav accident rutier s-a produs, vineri, pe DN68 pe raza localitații Marga, din județul Caraș-Severin, intre doua autoturisme și o motocicleta, conducatorul acesteia din urma ramanand incarcerat. The post Eveniment teribil: motociclist ramas incarcerat dupa un accident cu doua mașini. Foto appeared…

- Un tanar de 20 de ani a fost grav ranit intr-un accident petrecut pe DJ 701 , la Corbii Mari. Post-ul CORBII MARI: Un motociclist in varsta de 20 de ani, ranit grav intr-un accident apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Evenimentul „Craciun in Maramures” este unul frumos, dar pare tentant pentru organizatori. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Cluj – Biroul teritorial Baia Mare au dispus sesizarea instantei de judecata, cu acordurile de recunoastere a vinovatiei a doi inculpati,…