Accident între Târnova și Șilindia: 3 persoane au ajuns la spital Un accident de circulație a avut loc intre Tarnova și Șilindia. In evenimentul rutier au fost implicate o autoutilitara și un autoturism. Din primele informații sunt șase persoane accidentate, doi copii și patru adulți. Vom reveni cu amanunte. UPDATE: La fața locului au sosit mai multe ambulanțe de la Serviciul de Ambulanța Județean Arad, substația […] The post Accident intre Tarnova și Șilindia: 3 persoane au ajuns la spital appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație a avut loc intre Șagu și Arad. In evenimentul rutier sunt implicate trei autoturisme. Din primele informații sunt 5 victime adulte și un copil. La fața locului au ajuns doua ambulanțe de la Serviciul de Ambulanța Județean Arad și una de la SMURD Vinga. UPDATE: Cadrele medicale…

- Un accident de circulație a avut loc la Zimandu Nou, in apropiere de Webasto. In evenimentul rutier au fost implicate o motocicleta și o mașina. In urma impactului au rezultat doua victime, ambele conștiente și neincarcerate, La fața locului au ajuns o ambulanța de la Serviciul de Ambulanța Județean…

- Un accident de circulație a avut loc intre Fantanele și Frumușeni. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme. La fața locului a sosit o ambulanța de la Serviciul de Ambulanța Județean Arad. Vom reveni cu amanunte. UPDATE: Un barbat de 51 de ani a fost transportat la spital. The post Accident…

- In urma cu puțin timp, la Tarnova a avut loc un accident de circulație. In evenimentul rutier au fost implicate un microbuz și un autoturism. In urma impactului au rezultat trei victime, care din primele informații sunt conștiente. La fața locului au sosit o ambulanța de la Serviciul de Ambulanța Județean…

- Un grav accident rutier s-a produs cu puțin timp in urma pe DN7, in zona Hanul de la Rascruce. Cinci persoane au fost ranite, doua dintre ele fiind incarcerate. La fața locului au sosit mai multe ehipaje ale pompierilor militari, doua ambulanțe SMURD și trei de la Serviciul de Ambulanța Județean Arad.…

- In urma cu puțin timp, pe strada Poetului din municipiul Arad a avut loc un accident de circulație. Un barbat de 28 de ani pe un moped a incercat sa evite un obstacol și a cazut. O ambulanța de la Serviciul de Ambulanța Județean Arad se afla in zona și a intervenit imediat. Cadrele medicale […] The…

- Un accident rutier a avut loc pe șoseaua Arad-Șiria. La ieșirea din Horia spre Șiria, doua autoturisme s-au tamponat. Una dintre mașini a ajuns in șanț. La fața locului au ajuns doua ambulanțe ale Serviciului de Ambulanța Județean Arad, una de la stația Șiria și cea de-a doua, de la stația Sebiș, aflata…

- Un accident de circulație a avut loc pe strada Eminescu din municipiul Arad. In evenimentul rutier au fost implicate o motocicleta și un autoturism. La fața locului a ajuns o ambulanța de la Serviciul de Ambulanța Județean Arad. Cadrele medicale au consultat cele doua victime, ambele aflate pe motocicleta…