Accident in Mamaia: Ce povesti de viata au politistii si noi nu le stim. Gestul simplu al unui rutierist de la Constanta

- O persoana și-a pierdut viața intr-un accident de munca, produs marți, in jurul orei 12.3o, in incinta unei societați comerciale din Sebeș. Polițiștii IPJ Alba desfașoara cercetari la fața locului. Potrivit surselor alba24.ro, ar fi vorba despre platforma industriala a firmei Kronospan. Potrivit primelor…

- Aseara, in jurul orei 21.30, la intersecția strazii Basarabiei cu strada Bihorului din municipiul Brașov a avut loc un accident rutier, coliziune intre doua autovehicule. In urma impactului, unul dintre cele doua autovehicule a fost proiectat intr-un stalp de iluminat public. Trei persoane au fost transportate…

- O femeie insarcinata a primit ingrijiri medicale, in urma unui accident produs duminica la Petrești (Sebeș). Potrivit polițiștilor, doua autovehicule au fost implicate in accident. Din datele acestora, o persoana ar fi suferit leziuni usoare. Este vorba despre o femeie insarcinata, care a solicitat…

- Accident mortal in aceasta seara. In incident au fost implicate doua autoturisme marca Ford și Mercedes care au intrat in coliziune frontala. In urma impactului, un barbat de 35 de ani și unul de 60 de ani au decedat pe loc. Al treia victima este conștienta și echipajul Ambulanței ii ofera primul ajutor.…

- Accident cumplit in Maramures. O mașina facuta praf. O persoana incarcerata in urma impactului Aseara, 07 februarie, 23.55, in timp ce polițiștii din Șomcuta Mare efectuau controlul traficului rutier pe D.J. 193, in localitatea Hideaga, au auzit un zgomot puternic de pneuri de autovehicul și o lovitura…

- Accident rutier pe bulevardul Mamaia. Doua masini s au ciocnit in fata sediului IPJ Constanta. Un tanar de 19 ani a fost ranit.Doua autoturisme s au ciocnit frontal, joi, pe bulevardul Mamaia din Constanta, in fata sediului IPJ.Potrivit informatiilor, in eveniment sunt implicate doua autoturisme Dacia.La…

- Ierarhul Tomisului a oficiat Acatistul Sfantului Serafim de Sarov si Acatistul Invierii, la Constanta, pe data de 2 ianuarie de la ora 22.00. Persoanele prezente au fost atentionate verbal, politistii amintindu le despre necesitatea adoptarii unui comportament responsabil. Arhiepiscopul Tomisului, IPS…

- Un barbat de 50 de ani din Lugoj a fost gasit mort in locuinta lui, vineri dimineata. Nenorocirea s-a petrecut in cartierul Micro 1. Cunoscutii sustin ca barbatul locuia impreuna cu concubina si in ultima perioada a amenintat de mai multe ori ca isi pune capat zilelor. Se pare ca barbatul a inceput…