Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane, printre care un copil, au fost ranite in urma unui accident rutier produs in noaptea de vineri spre sambata pe DN 17B, intre localitatile Borca si Poiana Teiului, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Sase persoane, printre care doi minori, au fost transportate joi dupa-amiaza la Spitalul Judetean de Urgenta din Tulcea, dupa ce au fost ranite intr-un accident rutier produs in apropierea satului Izvoarele. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Trei persoane au fost ranite si transportate la spital pentru ingrijiri dupa ce au fost implicate intr-un accident rutier provocat de un barbat in varsta de 32 de ani, din comuna Bolbosi, despre care politistii au descoperit ca nu detinea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, a…

- Un accident grav s-a produs luni pe un drum european din județul Braila. Doua persoane sunt in stare grava dupa ce mașinile pe care le conduceau s-au lovit frontal. Traficul auto prin zona este blocat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un accident grav in care au fost implicate doua mașini a avut loc vineri dimineața pe DN 31, in județul Calarași. Traficul in zona este blocat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Doua masini s-au ciocnit, vineri, pe DN 1 , la iesire din municipiul Sibiu, patru persoane fiind ranite. Traficul in zona localitatii Cristian este blocat, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Trei persoane au fost ranite, luni, intr-un accident pe DN71 Bucuresti-Targoviste, in localitatea Tartasesti, informeaza ISU Dambovita. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Patru persoane, intre care si o fetita de 4 ani, au ajuns luni dimineata la spital cu diferite traumatisme dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un cap de pod de pe marginea Drumului National 67, in localitatea Stoenesti, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…