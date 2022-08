Accident grav în Banat – trei copii și trei adulți, victime Accident cumplit in Caras-Severin. 6 victime, dintre care 3 copii, in urma unui impact devastator. Un accident rutier a avut loc duminica seara, pe DN6, in localitatea Armenis din judetul Caras-Severin, in care au fost implicate un TIR si un autoturism in care se aflau sase persoane, printre care 3 copii. Pentru doua persoane adulte a intervenit descarcerarea. Polițiștii, pompierii și medicii au fost chemați din nou de urgența pe Drumul Național 6, acolo unde, in aceasta seara, un autoturism s-a ciocnit cu un TIR. Șase oameni au ajuns la spital, trei fiind minori. Impactul s-a produs pe drumul… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

