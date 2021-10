Un accident tragic a avut loc cu puțin timp in urma in Blejoi, langa Ploiești. Din nefericire, un tanar in varsta de 19 ani a murit, iar un altul, de aceeași varsta, a fost transferat de urgența la spital și se zbate intre viața și moarte. Iata cum s-a intamplat totul și care a fost cauza accidentului de proporții!