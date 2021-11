Stiri pe aceeasi tema

- Coliziunea s-a produs in miezul nopții pe DN72. Din cauza ceții dense și a vitezei prea mari, niciunul dintre șoferi nu a mai putut evita impactul frontal.Șoferul TIR-ului de 34 de ani a scapat cu cateva rani. Polițiștii au intocmit un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa și ucidere din culpa.

- Un baiat in varsta de 18 ani și o fata de 14 ani au murit, in noaptea de vineri spre sambata, intr-un accident rutier petrecut pe DN 22, in localitatea Dumbrava, din județul Dambovița. Alți doi tineri au ...

- Accident cumplit pe o șosea din Italia, acolo unde un tanar roman in varsta de 19 ani și-a pierdut viața. Tragedia a avut loc, mai precis, in Caltagirone, provincia Catania, din Italia. Din primele detalii, Eduard Tarnauceanu, pe numele sau, se intoarcea de la serviciu și s-ar fi izbit de un stalp.

- Viața s-a terminat la doar 25 de ani pentru Cosmin in urma cu doua zile. Tanarul se afla la volanul mașinii sale, moment in care a pierdut controlul autoturismului și s-a izbit mortal de un copac.

- Un motociclist care circula regulamentar și-a pierdut viața dupa cea a fost lovit violent de un autoturism al carui sofer a trecut peste linia dubla continua, pentru a intoarce pe celalalt sens, informeaza Observatornews . Tragedia s-a petrecut pe DN 71, la intrarea in Targoviste, dinspre Pucioasa.…

- Tragedie la ieșirea din Nadlac! O tanara șoferița in varsta de 21 de ani a murit dupa ce mașina pe care o conducea s-a izbit de un copac. Victima a ramas incarcerata, astfel ca la fața locului au sosit mai multe echipaje de salvare, printre care și un elicopter SMURD.

- Tragedia s-a petrecut pe data de 9 august, in jurul orei 22:00, ora locala. Femeia se afla la volanul unui autoturism atunci cand s-a izbit violent de un camion.In urma impactului, fiica sa de 4 ani și fiul de 10 ani și-au pierdut viața. Mama celor doi a fost transportata la spital in stare de șoc alaturi…

