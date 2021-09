Stiri pe aceeasi tema

Accident cumplit in Borșa pe D.N. 18. Mai multe persoane ranite grav in urma impactului. Doua mașini facute praf Un eveniment rutier, soldat de aceasta data cu vatamarea corporala a mai multor persoane, a fost semnalat…

Accident cumplit in Maramureș. Trei persoane ranite in urma impactului. Doua mașini facute praf! Accident cumplit in localitatea Rogoz. Doua autoturisme au fost implicate in evenimentul rutier . Trei persoane ( 1 inconstienta,…

- Patru autoturisme au fost implicate marti intr-un accident rutier produs la iesirea din comuna Diosig, pe DN 19, catre Oradea, in urma caruia s-au inregistrat doua victime, care primesc ajutor medical la fata locului, a declarat pentru AGERPRES reprezentanta IPJ Bihor, comisar de politie Ioana Indries.…

- Un accident rutier a avut loc marți, 3 august, in jurul orei 13:00, pe DJ 742, pe raza localitații Gura Roșiei. Trei persoane au fost ranite dupa un impact intre doua autoturisme. Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este blocat pe drumul județean DJ 742, la KM 3 + 300 m, pe raza localitații Gura Roșiei,…

- Un șofer baut a provocat accident rutier, vineri dimineața, pe DN7, intre Sebeș și Deva (Oraștie-Deva). Au fost trei mașini implicate și trei persoane ranite. Potrivit IPJ Hunedoara, un barbat de 47 de ani, din municipiul Deva, care conducea un autoturism pe DN7, din direcția Oraștie-Deva, in zona…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca trei autoturisme au fost implicate intr-un accident, produs pe DN 1 Brașov – Sibiu, intre localitațile Perșani și Vladeni, județul Brașov. Impactul s-a soldat cu șase persoane ranite, informeaza Mediafax. Circulația…

- ACCIDENT RUTIER pe DN1, langa comuna Unirea: Doua persoane, posibil RANITE, dupa coliziunea dintre doua autoturisme Un accident rutier a avut loc astazi, 19 iulie, in jurul orei 11:50, pe DN 1, pe raza comunei Unirea. Potrivit IPJ Alba, in acest eveniment rutier au fost implicate doua autoturisme. De…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut marti seara, in București, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit violent, iar o mașina a ricoșat in alta, oprita la semafor, potrivit Mediafax.