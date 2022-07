Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza pe DN 6 (E 70), la intersecția cu DJ 608, in apropierea localitații carașene Teregova. In coliziune au fost implicate un tir și doua autoturisme, iar o persoana a ramas incarcerata. In total, in accident au fost implicate cinci persoane (patru adulți și…

- Un accident rutier intre doua autoturisme s-a produs la orele pranzului, la ieșire din localitatea mureșeana Cuci (pe DE60). Este vorba despre doua autoturisme care au intrat in coliziune frontala, iar unul dintre ele s-a rasturnat și a parasit partea carosabila, ajungand in șanț. Pentru limitarea pericolului…

- Un microbuz s-a rasturnat, luni, in afata partii carosabile, in zona localitatii Pojejena, judetul Caras-Severin, iar in urma accidentului noua persoane, printre care patru copii, au fost duse la spital

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza pe DN 57, pe clisura Dunarii, in zona localitații carașene Pojejena, unde un microbuz s-a rasturnat in afara șoselei. In autovehicul se aflau opt persoane, patru adulți și patru minori. La fața locului s-au deplasat de urgența doua ambulanțe din cadrul Serviciului…

- Dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Vasile Goldiș” al județului Arad, a fost alertat astazi, la ora 18:10, de producerea unui accident rutier pe DC 792, intre localitațile Caporal Alexa și Pancota. „La locul solicitarii au fost alocate de urgența forțe și mijloace din cadrul Detașamentului…

- Un carambol in care au fost implicate 5 mașini, a avut loc, marți dupa-amiaza, pe DN 1, in zona localitații Balotești, din județul Ilfov. Patru persoane au fost ranite, fiind solicitat elicopterul SMURD. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe DN 1, la kilometrul 18…

- Un accident in care au fost implicate patru autoturisme a avut loc, luni dupa-amiaza, in judetul Prahova, la intersectia DN 1B cu DJ 149, o persoana care a fost ranita fiind preluata de elicopterul SMURD. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, in urma impactului, o persoana…

- Un accident grav in care au fost implicate doua microbuze și un autoturism s-a produs vineri pe DN6, in județul Caraș-Severin. Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție. Pompierii au anunțat ca vineri intervin pe DN6, in zona localitații Teregova. Din primele date, doua persoane au ramas incarcerate…