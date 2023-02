Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela a vorbit cu ochii in lacrimi despre fetița ei, pe care nu a mai vazut-o de cand era bebeluș. Femeia susține ca fostul soț, tatal fetiței, a dat-o pe copila la un orfelinat din Spania, fara ca ea sa știe nimic. Au trecut 14 ani de atunci, iar Gabriela incearca acum sa-și gaseasca fiica.

- Anișoara a cerut ajutorul echipei Acces Direct, dupa ce fiul ei ar fi batut-o și ar fi dat-o afara din casa pe soția lui, pentru a-și aduce amanta in locul ei. Femeia susține ca vrea sa faca tot posibilul sa-și aduca nora inapoi și s-o protejeze de violența fiului ei, care ar fi alcoolic și ar fi batut-o…

- O adevarata telenovela cu mai multe drame se desfașoara in contnuare in cazul Alexandrei și al iubitului ei, Nicolae. Tinerii sunt in continuare pe strazi, dupa ce mama lui Nicolae i-a dat afara și refuza sa-i mai primeasca inapoi, pentru ca n-o vrea pe Alexandra in viața fiului ei. Aceasta are cinci…

- Doi tineri trec prin momente grele, asta pentru ca mama lui nu este de acord cu partenera pe care fiul ei și-a ales-o. Femeia a pus-o pe Alexandra sa iși lase fetița de trei ani intr-un centru de plasament, totul pentru ca este impotriva ei. Ce au marturisit cei doi, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Elena Mandoiu iși cauta fiica de 38 de ani. Personalul medical i-a spus a doua zi dupa naștere ca fetița a murit, dar nu exista nicio dovada pentru acest lucru. Mama este convinsa ca micuța a fost furata și ca traiește sub o alta identitate.

- O tanara nu iși mai poate vedea fetița de doi ani, dupa ce a fost batuta cu bestialitate de soacra și alungata de acasa. Georgiana il implora pe concubin sa o lase sa iși creasca fiica. Cum s-a intamplat totul. Mamica a facut declarații cu ochii in lacrimi.

- Monica este mama acuzata de soacra și de soț ca a parasit domiciliul conjugal cu fetița de 8 luni a cuplului, pe care o ține cu ea intr-un container. Bunica micuței a spus ca femeia a provocat mai multe conflicte in familie și l-ar fi facut pe fiul ei s-o loveasca, iar in cele din urma l-a parasit și…

- Iata ca a mai inceput inca un sfarșit de saptamana din acest minunat anotimp. Vremea buna, culorile și peisajele de toamna ne indeamna sa ieșim in natura. Cu siguranța, in zonele montane, pe traseele turistice va veți intalni cu colegii noștri, jandarmii montani care sunt mereu la datorie sa ofere indrumare,…