- Și-a dorit mult sa se marite, iar cand a venit momentul, odata cu el a aparut și ghinionul. Vorbim despre Claudia Puican care a pierdut inelul de logodna pe care i l-a oferit Armin Nicoara și care, atenție, valora nu mai puțin de 18.000 de euro. La aflarea veștii, artistul și-a cam ieșit din minți.

- Armin Nicoara, celebrul saxofonist, care are o relație cu artista Claudia Puican, a postat pe rețelele de socializare o fotografie in care paare alaturi de alta femeie. Mesajul sau i-a "provocat" pe fani.

- Nicoleta Nuca este extrem de fericita! Vedeta a fost ceruta in casatorie de alesul sau, așa ca se mandrește cu un inel superb. Totuși, nu mulți știu cați bani a trebuit sa scoata din buzunar iubitul cantareței pentru a se asigura ca bijuteria se ridica la nivelul așteptarilor. Cat costa inelul de logodna…

- Armin Nicoara traiește o poveste de iubire ca in filme alaturi de Claudia Puican. De curand, artistul i-a cumparat iubitei sale vestitul inel de logodna despre care s-a tot scris in presa. Suma pe care a dat-o tanaril saxofonost a facut-o pe mama acestuia sa incremeneasca.

- In urma cu o saptamana, pe 22 iulie, Antonia (31 de ani) și Alex Velea (36 de ani) s-au logodit. Vestea a fost data de Velea care a postat pe conturile sale sociale o fotografie cu Antonia purtand un inel de logodna, in dreptul careia a scris urmatorul mesaj – „A zis: «Da!». Ești focul din inima mea!…

- Armin Nicoara este un celebru saxofonistcare a ajuns la inima a milioane de romani datorita maiestriei talentului sau. Alaturi de partenera sa de viața, artistul stralucește și pune bazele unei cariere impresionante. De curand, cei doi au intrat in centrul atenției grație unei apariții de zile mari.

- Scandalul dintre Georgiana Lobonț și Armin Nicoara ia amploare, asta dupa ce razboiul dur dintre ei a izbucnit ieri la Acces Direct. Rareș, soțul Georgianei Lobonț, i-a dat o replica in direct Claudiei Puican, iubita lui Armin Nicoara, asta dupa ce tanara a izbucnit in plans.

- E scandal mare in muzica de petrecere, asta dupa ce ieri Armin Nicoara i-a adus acuzații grave Georgianei Lobonț cum ca nu i-a dat banii pe anumite piese. Acum iubita cantarețului, Claudia Puican, intervine și a izbucnit in plans in direct.