Stiri pe aceeasi tema

- Marcela Fota a vorbit pentru prima data, la Acces Direct, despre cel mai greu moment din viața sa, dupa ce la finalul anului trecut și-a pierdut marea dragoste. Artista a dezvaluit și cum i-a dat fiului sau vestea sfașietoare a decesului parintelui sau.

- Marcela Fota a vorbit pentru prima data la Acces Direct despre tragedia prin care a trecut. La doar o zi dupa Craciun, soțul ei, marea sa dragostea, a incetat din viața in urma unui infarct. Acum, Marcela Fota incearca in fiecare zi sa vada luminița de la capatul tunelului, exact așa cum chiar ea spune.

- BUCURESTI, 29 dec – Sputnik. Marți, un nou Consiliu al Apararii va analiza evoluția situației sanitare din Franța. Posibilitatea introducerii unor „masuri mai restrictive” va fi studiata pentru anumite regiuni, cum ar fi Grand Est, Bourgogne-Franche-Comte și departamentul Alpes-Maritimes. „Am…

- Momentul deschiderii scolilor va fi stabilit impreuna cu Ministerul Sanatatii, in functie de evolutiile epidemiologice, a declarat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Potrivit ministrului, se va lua in considerare si modul in care au procedat alte state. “Momentul deschiderii scolilor va fi stabilit…

- Teatrul de Stat Constanta a lansat in mediul virtual, de la inceputul saptamanii trecute, proiectul online ''Numaratoarea inversa'', prin care ofera zilnic publicului fidel, cate doua medalioane video inregistrate de actorii trupei, marcand astfel fiecare zi ce aduce mai aproape noul…

- Momente de poveste filmate in Republica Moldova. Mai mulți șoferi s-au adunat pentru a construi din mașini un brad de Craciun. Zeci de mașini au fost parcat astfel incit povestea de iarna sa prinda viața in proporții uriașe. La comanda unui șofer toate mașinile și-au aprins luminile și au inceput sa…

- "Daca autorizarea de punere pe piata va fi eliberata pe 23 decembrie, intre Craciun si Anul Nou vor fi livrate primele doze de vaccin in Romania si vom putea incepe activitatea de vaccinare destinata in primul rand personalului medical din spitalele din linia intai. In momentul de fata, au fost identificate…

- Pe data de 1 Deecembrie, de la ora 20:30, romanii au sarbatorit Ziua Naționala a Romaniei, cu o ediție speciala a emisiunii Vocea Romaniei, pe Pro TV. Tudor Chirila a izbucnit in plans Astfel ca foști antrenori din cele noua sezoane “Vocea Romaniei” s-au intalnit și au pregatit o sarbatoare a muzicii,…