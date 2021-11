Stiri pe aceeasi tema

- Noua izbucnire nervoasa a lui Gigi Becali e o ocazie buna sa ne amintim ca nici nu suntem macar in stare sa-i luam niște taxe serioase unuia care a luat din banii noștri la greu. Sa incepem cu esența. Gigi și-a facut o parte din imensa avere din furt. A luat ilegal terenuri de la Armata și le-a vandut…

- Dupa ce in o zi o alta persoana cu varsta sub 30 de ani a ajuns la spital in stare grava, dupa tratamentul de terapie hiperbara a clinicii unde se trata și Petrica Mațu Stoian, acum o alta persoana, de aproximativ 40 de ani, se afla la ATI.

- Viața in mediul online i-a adus o intreaga avere, iar Maria Georgiana se bucura de succesul realizat pe platformele de socializare. Tanara a reușit sa-și cumpere propria locuința, iar banii cu care a facut acest lucru au fost doar din online.

- Fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, (USR) afirma ca presedintele Klaus Iohannis si "PNL aripa Citu sunt in stare sa dea oricat din banii nostri, ca sa cumpere sustinerea PSD pentru 6 luni". El sustine ca PNL "este cu spatele la zid". "Daca se aliaza cu noi, nu o sa poata lua banii aceia…

- Zilele trecute, Bianca Brad a trecut prin momente de panica in timp ce se afla la mall. Aceasta scosese banii de la bancomat, insa a uitat sa ridice suma, in schimb, o tanara, care se afla in spatele ei, a luat banii și s-a facut nevazuta. „Nu, nu, nu i-a adus inapoi. Acum ori nu a ajuns la ea mesajul…

- Trei tineri l-au talharit pe un iesean pe 10 septembrie, seara. Acestia i-au dat cu spray lacrimogen in ochi, apoi i-au furat banii si castile. Redam comunicatul oficial. "Astazi, 29 septembrie a.c., politistii Biroului de Investigatii Criminale Iasi, cu sprijinul Serviciului de Actiuni Speciale Iasi,…

- Gest neașteptat facut de Lori, o romanca care se prostitueaza in Belgia. Romanca l-a jefuit pe cel mai fidel client al sau, apoi a donat banii unui prieten care și-a cumparat un bolid de lux și un ceas scump. Lori i-a golit astfel cardul celui mai fidel client pe care il avea, un domn in varsta de 50…

- Teo Trandafir și fiica sa, Maia, au o relație extrem de apropiata, iar iubirea lor nu poate fi descrisa in cuvinte. Prezentatoarea TV a povestit intr-un interviu emoționant despre adopția copilului sau, dar și cum i s-a schimbat viața de atunci, deși ea nu iși dorea sa aiba copii.Intr-un interviu, „In…