- Carmen Grebenișan a trait cele mai frumoase clipe atunci cand iubitul ei Alex a cerut-o in casatorie, insa situația putea arata cu totul altfel. Vedeta a povestit pe rețelele de socializare cum a fost la un pas sa distruga momentul atent pregatit.

- Andreea Mantea este intr-o situație aparte in ceea ce privește viața personala. Fanii s-au tot intrebat cine este noul partener al acesteia, dar bruneta e departe de a-l face cunoscut. Ce decizie radicala a luat in privința relației sale și cum il implica și pe David? Andreea Mantea, probleme in paradis?…

- "Primul lucru pe care l-am afirmat cand au inceput filmarile a fost: “Eu nu am venit aici sa ma indragostesc!”. Și uite cum viața, sau mai bine spus Ferma, te ia prin surprindere. Nu cred ca se aștepta nimeni la un asemenea parcurs, dar tocmai asta cred ca e farmecul. George Burcea a fost…

- Nu multa lume știe, dar Alina Eremia și Edi, misteriosul ei iubit, traiesc o poveste de dragoste aproape secreta, mai ales ca se afișeaza foarte rar impreuna. Chiar și așa, cantareața face declarații pline de iubire despre tanarul care a zapacit-o.

- Nicole Cherry a raspuns la intrebarea arzatoare a fanilor, care vor sa știe daca are planuri de maritiș. Vedeta și iubitul ei, Florin, sunt mai indragostiți ca niciodata, iar ea a recunoscut in repetate randuri ca este o relație serioasa, prima din viața sa.

- Geanina Ilieș este una dintre cele mai indragite apariții de pe micul ecran. A facut parte din proiectul Ferma și a prezentat Gospodar fara pereche, la Pro TV. Vedeta a fost discreta cu viața ei personala. Are un baiat in varsta de 14 ani, din prima casnicie, insa nu a dat prea multe detalii despre…

- Dragostea nu cunoaste legi, nu tine seama de reguli si nici de parerile celor din jur. Sau cel puțin așa este in cazul cuplului format din Carmen Grebenișan și Alex Militaru, care se pregatesc pentru un lung drum impreuna, dupa ce tanarul a cerut-o de soție pe fosta vedeta de la Asia Express. Instagramarița…