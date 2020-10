Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, CNAIR reamintste ca incepand din 20 octombrie sectoare de pe cele doua drumuri nationale vor fi inchise circulatiei publice. ”Primele interventii cu lama si material antiderapant din iarna20202021. Se intervine cu lama si material antiderapant pe DN7C, Transfagarasan, si DN67C,…

- A nins toata noaptea pe DN 67C – Transalpina, in județul Gorj. Cea mai inalta șosea din Romania a fost acoperita cu un strat consistent de zapada. Dupa ce a nins toata noaptea, sambata dimineața este decor de basm, de iarna autentica, deși este doar jumatatea lunii octombrie. Stratul de zapada de pe…

- A nins toata noaptea pe DN 67C – Transalpina, in județul Gorj, iar stratul așezat sambata dimineața a creat un adevarat decor de iarna, deși in calendar e abia jumatatea lunii octombrie. Temperatura in timpul nopții a scazut in zona inalta a Transalpinei și devenit negativa, astfel ca precipitațiile…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța inchiderea circulației pe sectoarele de munte de pe DN 7C (Transfagarașan) și DN 67C (Transalpina), incepand de marți, 20 octombrie 2020. Conform Normativului AND 615-2020 privind circulația rutiera pe drumurile montane DN 7C…

- Sectoarele de munte ale DN 7C – Transfagarasan si DN 67C – Transalpina vor fi inchise circulatie, incepand de marti. Astfel, pe Transfagarasan nu se va mai circula intre Piscu Negru si Cabana Balea Cascada, iar pe Transalpina intre Ranca si Curpat. Conform Normativului AND 615-2020…

- Sectoarele de munte de pe Transfagarasan si Transalpina se inchid circulatiei incepand de marti, 20 octombrie, anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, potrivit g4media.ro. „Conform Normativului AND 615-2020 privind circulatia rutiera pe drumurile montane DN7C (Transfagarasan)…

- Sectoarele de munte de pe Transfagarasan si Transalpina se inchid circulatiei incepand de marti, 20 octombrie, anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. "Conform Normativului AND 615-2020 privind circulatia rutiera pe drumurile montane DN7C (Transfagarasan) si DN67C (Transalpina),…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat ca incepand de marți, 20 octombrie, se inchide circulația pe sectoarele de munte de pe Transfagarașan și Transalpina. Conform Normativului AND 615-2020 privind circulația rutiera pe drumurile montane DN7C (Transfagarașan) și DN67C…