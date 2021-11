Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron a schimbat nuanța unei culori de pe steagul național al Franței. Prin urmare, drapelele arborate la Palatul Elysee, Adunarea Nationala si Ministerul de Interne au acum o nuanța bleumarin, care aparea pe steagul inițial din 1794.

- Aproape 29.000 de francezi au manifestat, in acest weekend, pe strazi, cerand scoaterea certificatului verde, informeaza Le Figaro. Pentru al 17-lea weekend consecutiv, francezii au ieșit in strada pentru a protesta impotriva permisului sanitar care le ingradește multe drepturi privind libertatea de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat marti, la Palatul Elysee, investirea unui miliard de euro pana in 2030. Aceasta investiție are un țel precis și deosebit de actual. Macron vrea sa investeasca un miliard de euro pana in 2030 pentru dezvoltarea unor reactoare nucleare modulare mici (SMR),…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a calificat duminica pe fostul sef de stat alegerian Abdelaziz Bouteflika, decedat vineri la 84 de ani, drept o "personalitate majora" a Algeriei contemporane si un "partener exigent pentru Franta" in timpul celor 20 de ani in care s-a aflat la putere, potrivit…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a primit-o la Palatul Elysée pe Angela Merkel, cu zece zile înaintea alegerilor legislative germane prin care urmeaza sa fie desemnat succesorul cancelarului, la ultima lor cina, care marcheaza sfârsitul cuplului Macron-Merkel, relateaza Euronews…