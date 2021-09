Stiri pe aceeasi tema

- Fanii fostei familii regale se așteptau ca prințul Harry și Meghan Markle sa fi participat la ziua de naștere a lui Barack Obama, având în vedere relația lor strânsa. Se pare ca cei doi nici macar nu au fost invitați, scrie presa britanica. Într-un articol pentru The Sun, expertul…

- De cealalta parte, printul Harry a caracterizat volumul ca fiind scris din perspectiva „omului care am devenit”, si nu din cea a titlului regal pe care l-a primit la nastere, relateaza HotNews.ro.„Am purtat multe palarii de-a lungul anilor, la propriu si la figurat, si sper ca, prin relatarea povestii…

- Prințul William nu s-a ințeles bine cu Meghan Markle dintotdeauna, el avand rețineri in momentul in care aceasta a aparut in viața fratelui sau, Harry. Cand relația dintre Harry și Meghan era la inceput, Prințul William credea ca Meghan are un plan sau o ținta pe care voia sa o atinga, potrivit relatarilor…

- Printii William si Harry se intalnesc, joi, pentru a inaugura o statuie dedicata mamei loc, prințesa Diana. Prințesa Diana ar fi implinit astazi varsta de 60 de ani. Aceasta a murit la Paris, in 1997, intr-un accident. Printii Harry si William vor inaugura o statuie care aduce un omagiu mamei lor, printesa…

- Prințul Charles a continuat sa-i susțina financiar pe Harry și Meghan Markle, cu "o suma substanțiala", in lunile care au urmat dupa ce aceștia s-au retras din familia regala britanica, informeaza BBC, care citeaza informații publicate de Clarence House.

- Detalii despre relația tensionata dintre cei doi frați au fost scoase la iveala intr-o carte publicata de istoricul britanic Robert Lacey. Mai mulți factori au dus la racirea relațiilor dintre Prințul Harry, tatal sau, Prințul Charles și fratele sau prințul William. Intre acestea stau casatoria cu Meghan…