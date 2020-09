A murit Michael Lonsdale. Actorul avea 89 de ani Michael Lonsdale a murit la varsta de 89 de ani, in locuința sa din Paris. In cei 60 de ani de cariera actorul a interpretat numeroase roluri, printre care și cel din filmul „Numele trandafirului”, alaturi de Sean Connery. Actorul francez Michael Lonsdale, in varsta de 89 de ani, a murit luni dupa-amiaza in locuinta din Paris, dupa cum a comunicat agentul sau. De-a lungul carierei sale de 60 de ani, acesta a jucat in peste 130 de filme și a interpretat peste 200 de roluri in cinematografie, teatru și televiziune. Citește online gratuit numarul de septembrie al revistei Unica Pentru rolul din… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce vineri a decis rechemarea in țara 12 ambasadori, președintele Iohannis a venit luni cu o noua lista, de aceasta data de 14 nume. Printre ele se afla istoricul Adrian Cioroianu și fostul consilier prezidențial Dan Mihalache. Cel din urma ar urma sa plece ca reprezentant al Romaniei in Cipru,…

- Mandra de noua sa silueta, Adele a publicat pe rețelele o imagine care o surprinde intr-o ținuta indrazneața, ce ii pune in evidența formele. Detaliile din fotografie nu au fost insa pe placul fanilor, care s-au intrecut in critici la adresa artistei. La 32 de ani, Adele arata mai bine ca niciodata…

- Cantareata Shirley Bassey va lansa in 2020 primul ei album de studio dupa o pauza de peste cinci ani, prin care doreste sa marcheze implinirea a sapte decenii de la debutul carierei sale, informeaza BBC, potrivit Agerpres. Vedeta galeza, in varsta de 83 de ani si originara din Cardiff, a lansat pana…

- Prințul George al Marii Britanii implinește astazi, 22 iulie 2020, varsta de 7 ani. Cu ocazia acestei aniversari, Palatul Kensington a publicat doua fotografii cu fiul ducilor de Cambridge,realizate chiar de mama sa, Kate Middleton. Prințul George, primul copil al ducilor de Cambridge implinește astazi…

- Starul lui Tottenham Hotspur, Lucas Moura, are o casa dotata cu de toate la Londra. In una dintre camere fotbalistul brazilian și-a amenajat o sala de fitness, in care s-a antrenat zilnic in perioada de izolare."Acesta este un aparat pentru picioare.

- Ilie Dumitrescu a vorbit prima data despre starea fiului sau, pe care nu l-a mai vazut din luna ianuarie. "Toto se simte foarte bine, este asimptomatic. Eu nu am fost in contact cu el din ianuarie. Lotul in care și fiul meu, Toto, a fost testat pozitiv, exista acolo un prezentator care a spus…