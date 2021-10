Stiri pe aceeasi tema

- Managerul general al FCSB, Mihai Stoica, a anunțat, luni, roș-albaștrii nu pot juca meciul din Cupa Romaniei cu FC Voluntari, din Cupa Romaniei, din cazua numeroaselor cazuri de COVID-19 din lotul vicecampioanei. Oficialul a avut si unele afirmatii la adresa antrenorului Dan Petrescu. “In cursul saptamanii…

- Antrenorul echipei Rapid, Mihai Iosif, a declarat, sambata seara, dupa remiza cu Dinamo, scor 1-1, ca i-a trecut glontul pe la ureche, deoarece giuleștenii au egalat in prelungirile partidei. “A fost dramatism in sensul in care am marcat la sfarsit, dar altadata am fost noi egalati pe final de meci.…

- Trei persoane au murit in urma unui accident care a avut loc pe DN7, in județul Dambovița. Mașina in care se aflau cele trei persoane a lovit un camion. La fața locului au intervenit numeroase echipaje de la SMURD, pompieri și Poliție. Accidentul a avut loc sambata dimineața pe DN7 intre Slobozia Moara…

- Antrenorul formatiei CS U Craiova, Laurentiu Reghecampf, a susținut, miercuri, o conferinta de presa, in care a prefaț meciul din saisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei, cu CFR Cluj. In campionat, in partida disputata luni, ardelenii s-au impus cu 1-0, astfel, ca antrenorul echipei oltene vrea…

- Fostul președinte al Comitetului Olimpic Internațional, Jacques Rogge (n. 2 mai 1942, Gent, Belgia), a incetat duminica din viața. De profesie medic chirurg ortoped, a condus CIO din 16 iulie 2001 pana in 10 septembrie 2013, cand a fost succedat de germanul Thomas Bach. „Va fi ținut minte mai ales pentru…

- CFR Cluj a anuntat, sambata seara, ca s-a despartit de Marius Sumudica. Rezilierea contractului s-a facut pe cale amiabila, potrivit gruparii ardelene. “Conducerea clubului CFR 1907 Cluj si antrenorul Marius Sumudica au ajuns la un acord privind rezilierea amiabila a contractului. Desi echipa se afla…

- Biroul Federal al Federației Maghiare de Hochei pe Gheața a decis in mod arbitrar excluderea echipei de hochei pe gheața Corona Wolves Brașov din Liga Erste. Asta in ciuda votului echipelor, care saptamana trecuta au decis ca „lupii” (finaliștii competiției sezonul trecut și campionii „en-tirre” ai…

- Incet, incet se apropie primele meciuri oficiale pentru echipa de handbal feminin. In 12 și 13 august echipa feminina de handbal a CS Minaur va participa la Cupa Consiliului Județean Salaj, alaturi de alte trei echipe din Liga Florilor și anume HC Zalau, CSM Ramnicu Valcea și CSM Slatina. Programul…