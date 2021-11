A murit creatorul colecţiilor pentru bărbaţi Louis Vuitton. Avea doar 41 de ani Star al generatiei milennials si rege al streetwear-ului de lux, designerul american Virgil Abloh, creator al colectiilor pentru barbati Louis Vuitton, a murit duminica de cancer, la varsta de 41 de ani, a anuntat grupul LVMH, compania-mama din care face parte Casa Vuitton, informeaza AFP. Primul mare designer de culoare recunoscut pe scena internationala a modei, angajat in afirmarea culturii afro-americane, stilistul fan hip-hop a obtinut in 2018 una din cele mai ravnite pozitii din lumea modei in cadrul brandului LVMH, numarul unu mondial in sectorul de lux. „Grupul LVMH, Casa Louis Vuitton… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

