A murit autorul celui mai faimos graffiti de pe Zidul Berlinului

- Distrugerea bazei gruparii teroriste „Wagner” finanțata de Kremlin, din orașul Popasna, regiunea Luhansk, a fost confirmata de așa-numitul „comandant militar” rus Sreda, care a postat fotografii pe canalul sau Telegram. Se pare ca acolo se afla și coordonatorul gruparii „Wagner”, Evgeni Prigojin. Un…

- Peste 700 de vehicule iși așteapta randul la punctul de trecere a frontierei de la Narva, sud-estul Estoniei, oraș de granița cu Rusia, relateaza publicația ucrainean Obozrevatel . Portivit portalului eston Gazeta , „vineri a fost un blocaj creat de cetațenii ruși care vor sa intre in țara noastra”.…

- Salvamontiștii din Poiana Brașov anunța ca au fost inlaturate graffiti-urile din zona potecii turistice Treptele lui Gabony. Acestea acopereau o mare parte din stanca de la intrarea in traseu si cativa stalpi de sustinere a balustradei. Din pacate, indepartarea totala si fara urme nu este posibila,…

- La data de 09 iulie 2022, in jurul orei 08.30, pe DN13, la km 17 + 900 m, (localitatea Feldioara), a avut loc un accident rutier, coliziune intre un autoturism și un mijloc de transport public de persoane. 4 persoane din autoturism primesc ingrijiri medicale la fața locului. La testarea conducatorului…

- Este considerat de Politie ca fiind cel mai grav accident produs pana acum pe Autostrada Soarelui. Patru morti, 57 de raniti, 30 de masini implicate, este bilantul acestui accident rutier. Judecatorii au dat verdictul.

- Doi barbați au fost loviți de fulger, aseara, in timpul unei furtuni. Din pacate, unul dintre ei a decedat. Tragedia s-a petrecut in orașul Sangeorz-Bai, din județul Bistrița-Nasaud. ”A fost sesizat prin 112 faptul ca, in orașul Sangeorz-Bai, doi barbați au fost loviți de fulger. Din primele date,…

- In Kadievka (Stahanov), regiunea Lugansk, ocupata de trupele ruse, a fost distrusa baza companiei militare private Wagner. Jurnalistul ucrainean Roman Bocikala relateaza acest lucru pe canalul sau Telegram și a fost preluat de majoritatea publicațiilor ucrainene. Oficialii pro ruși susțin insa ca a…

- Jurnalistul și scriitorul Mihai Vișoiu s-a stins din viața, la varsta de 83 de ani. Mihai Vișoiu s-a nascut pe 23 februarie 1939 și a absolvit in iulie 1977 Facultatea de ziaristica de la Academia „Ștefan Gheorghiu” cu o lucrare de diploma de sociologie a presei. Tragicul anunț a fost facut public de…