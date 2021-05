Stiri pe aceeasi tema

- Dukakis, care a jucat, de asemenea, in filme precum "Look Who's Talking" si "Mr. Holland's Opus", a decedat in locuinta sa din orasul New York."Iubita mea sora, Olympia Dukakis, a murit in aceasta dimineata in orasul New York", a scris fratele ei, Apollo, care a confirmat decesul actritei pe pagina…

- Barbara Ann “Barby” Kelly s-a stins din viața la 45 de ani. Fosta componenta a trupei Kelly Family se retrasese din activitatea muzicala in 1999, di cauza unor probleme grave de sanatate. Anunțul decesului a fost facut de purtatorul de cuvant al celebrului grup muzical. Potrivit presei internaționale…

- Un barbat a murit, iar alti doi au fost raniti, sambata seara, si au fost transportati la spital, dupa un conflict spontan aparut in orasul Babadag in care au fost implicate sapte persoane, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Tulcea potrivit Agerpres. Cei sapte barbati, cu varste intre…

- Nascut in Canada, Plummer a obținut notorietatea internaționala dupa rolul capitanului von Trapp in musicalul “Sunetul Muzicii" (1965), in care a avut- ca partenera de Julie Andrews.Alte filme de referința din cariera sa au fost "Omul care voia sa fie rege” sau „Pentru toti banii din lume”, dar și in…