- O femeie a incercat de 960 de ori sa-și ia permisul de conducere, iar perseverența ei a avut succes. Un celebru producator auto i-a facut cadou o mașina, dupa ce cheltuise aproape 12.500 de euro pe școala de șoferi, informeaza StirileProTV. Cha Sa-soon, in varsta de 69 de ani, din Coreea de Sud, a dat…

- Un agent de politie judiciara in cadrul Sectiei 21 din Capitala, a fost retinut de procurorii DNA, dupa ce a fost prins in timp ce primea 10.000 euro mita de la o femeie, careia ii promisese ca o va ajuta sa obtina permisul de conducere. Victor Daniel Popescu, agent al Sectiei 21 din Capitala, a fost…

- Reprezentanții Serviciului Permise și Inmatriculari Suceava anunța cinci sesiuni suplimentare pentru cei care doresc sa obțina permisul de conducere, categoria B. Acestea vor fi organizate in zilele de sambata ale lunii aprilie, respectiv pe 1, 8, 15, 22 și 29 și au ca scop reducerea decalajului ...

- Dupa ce a facut 18 ani, și-a pus in gand sa obțina carnetul de conducere. Doar ca la proba practica pentru permis ar fi incercat sa ofere șpaga, motiv pentru care e cercetata, fiind acuzata de dare de mita. O tanara in varsta de 18 ani a ajuns in vizorul oamenilor legii suceveni, fiind cercetata […]…

- Directia Generala Anticoruptie anunta, joi, ca a instrumentat doua dosare in Bucuresti, in legatura cu eliberarea permiselor si inmatricularea autoturismelor. Doua persoane au fost plasate sub control judiciar, una a oferit mita politistului examinator pentru a promova proba practica. Cea de-a doua…

- Marți, 24 ianuarie 2023, in jurul orei 18.10, polițiștii din Blaj, in timp ce acționau pe strada Garii din municipiu, au depistat un barbat de 40 de ani, din Vulcan, județul Hunedoara, care conducea un autoturism avand permisul de conducere suspendat. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate…