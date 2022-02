Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi, 24 februarie 2022, o operatiune militara in Ucraina pentru a apara separatistii din regiunea Donbas, situata in estul tarii, informeaza AFP si Reuters. Liderul de la Kremlin a cerut armatei ucrainene "sa depuna armele" si a promis sa contracareze orice interferenta straina in operatiunea rusa in Ucraina. Din punctul sau de vedere, actiunile Rusiei reprezinta auto-aparare in fata amenintarilor si a unor probleme mai mari decat cele actuale. Vladimir Putin a indicat ca responsabilitatea pentru orice varsare de sange va fi pe constiinta regimului ucrainean,…