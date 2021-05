Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți arhitecți suceveni vor fi prezenți la Bienala de Arhitectura de la Veneția, ediția a XVII-a. Expoziția „Unfolding Pavilion: Rituals of Solitude", fondata și curatoriata de arhitectul sucevean Daniel Tudor Munteanu, impreuna cu criticul italian Davide Tommaso Ferrando, va fi ...

- In zonele verzi, de parc din capitala Moldovei nu pot fi construite case, așa cum se dorește in cazul proiectului de construcție a unui complex rezidențial mare in apropierea parcului "La Izvor" de pe strada Mesager, 1/1. O astfel de opinie a exprimat președintele Comisiei pentru Construcții, Arhitectura…

- In Sant’Alessiocon Vialone, un orașelde nici o mie delocuitori din nordul Italiei, seconstruiește din deșeuri ramase de laprelucrarea orezului, un cartier gandit special pentru cei carelucreaza de la distanța. Sant’Alessiocon Vialone este recunoscut inintreaga Italie pentru producția de orez din zona,…

- Victoria Nikiforova El conținea tot ceea pentru ce iubim filmele-catastrofa: scene superb filmate de moarte in masa a oamenilor și distrugeri titanice, istorie melodramatica, muzica frumoasa și victorie eroica asupra dificultaților la final. © Photo : Ministry of Defence of the Russian…

- Imagini inedite au fost surprinse de locuitorii din Veneția pe cunoscutul Canal Grande. Doi delfini au fost zariți inotind in apele limpezi ale celebrului oraș italian. Cele doua mamifere din subspecia delfinilor dungati au fost filmate in timp ce inotau in acel canal luni dimineata, potrivit organizației…

- Artistul buzoian Vladimir Paun Vrapciu se numara printre laureații Bienalei de Desen Osten 2020 de la Skopje, din Macedonia de Nord. Cunoscut drept arhitectul care a realizat pentru Printul Charles proiectul unui asezamant, in Suceava, pentru copii defavorizați, Vladimir Paun Vrapciu a reușit sa iși…

- Lina Bo Bardi, arhitect, designer, scenograf, artist si critic de origine italiana, va fi laureata postum cu trofeul special Leul de Aur pentru intreaga activitate acordat de Expozitia Internationala de Arhitectura - La Biennale di Venezia, potrivit News.ro. Lina Bo Bardi, naturalizata cetatean…

- Imagini neobișnuite in Veneția. Celebrele canale, care atrag turisti din intreaga lume, aproape au secat, iar faimoasele gondole au ramas in noroi. Este vorba de mișcare periodica de ridicare sau coborare a nivelului apelor datorita atracției gravitaționale a Lunii și a Soarelui.