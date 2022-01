Stiri pe aceeasi tema

- Mulți elevi din Europa s-au intors luni la școala, in timp ce infecțiile cu COVID-19 au crescut in plin de val de Omicron. In timp ce unii elevi și parinți erau fericiți sa se intoarca la școala, alții erau ingrijorați de coronavirus. In Germania, doar opt state s-au intors luni la școala, deoarece…

- Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au inregistrat marti o crestere de peste 30-, in conditiile in care livrarile limitate din Rusia au relansat ingrijorarile cu privire la o posibila criza energetica intr-un moment in care continentul se indreapta spre o perioada cu temperaturi…

- Valul de infectari cu coronavirus care afecteaza populația tanara, raspandirea tot mai accelerata a variantei Omicron și faptul ca minorii din categoria de varsta 5-11 ani sunt inca nevaccinați aduc din nou in discuție suspendarea cursurilor in format fizic. Deja in unele state europene școlile au fost…

- La 16 decembrie 1989 in Timișoara incepea sfarșitul comunismului in Romania. Zeci de oameni si-au pierdut viata pe strazile orasului, strigand „Jos Ceausescu!” si „Libertate!”.Cu doar o zi inainte, cateva sute de enoriasi maghiari au venit in apararea pastorului reformat Laszlo Tokes. Tokes – un opozant…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat joi seara, dupa meciul cu Jablonec, scor 2-0, ca partida a fost una perfecta, insa formatia sa s-a trezit “cam tarziu”, anunța news.ro. „Am jucat cu o echipa foarte buna, solida, care face pressing, cu intensitate, nu a fost usor. Am avut…

- Patronatele se opun schimbarii sistemului fiscal actual și creșterii taxarii. Aceștia considera incorecta intenția de a introduce noi taxe in contextul in care evaziunea fiscala este mare. Reprezentanții PNL și PSD s-au intalnit sambata pentru a definitiva programul de guvernare și punctele unde cele…

- Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) incearca, de asemenea, sa accelereze evaluarea medicamentului inainte de o posibila comercializare in UE, in timp ce Europa se confrunta cu un val masiv de contaminare, relateaza AFP.„Vom incerca sa acceleram aceasta evaluare pentru a obține o autorizație cat…

- China atrage atenția ca SUA nu are niciun drept sa realizeze activitati unilaterale de depistare a originii COVID-19, fara implicarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). Reacția vine dupa ce un serviciu de infomații al SUA a publicat recent un raport privind originea COVID-19. Conform parții chineze,…