A fost găsit mort bărbatul despre care se presupune că a dat foc la incineratorul de deşeuri periculoase de la Brazi Barbatul despre care se presupune ca a aprins focul la incineratorul de deseuri periculoase de la Brazi a fost gasit mort in aceasta dimineața, in interiorul cladirii. Pompierii au presupus ca cineva este inauntru dupa ce au gasit o bicicleta in curte. Intre timp, pompierii inca se lupta cu flacarile. La 27 de ore de […] The post A fost gasit mort barbatul despre care se presupune ca a dat foc la incineratorul de deseuri periculoase de la Brazi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Interventia pompierilor pentru stingerea incendiului izbucnit miercuri la incineratorul de deseuri periculoase de la Brazi continua, in zona afectata fiind gasita decedata persoana care se presupune ca ar fi pus focul, informeaza Agerpres . ”Se da in continuare cu apa, iar in momentul de fata nu mai…

- Interventia pompierilor pentru stingerea incendiului izbucnit miercuri la incineratorul de deseuri periculoase de la Brazi continua, in zona afectata fiind gasita decedata persoana care se presupune ca ar fi pus focul. ''Se da in continuare cu apa, iar in momentul de fata nu mai sunt focare vizibile,…

- Incineratorul de deseuri periculoase care functioneaza pe platforma industriala Brazi din judetul Prahova arde in continuare dupa 15 ore de la izbucnirea focului. Pompierii vor ramane in parcul industrial Brazi inclusiv pe timpul noptii in incercarea dispreata de stingere a incendiului provocat de un…

- Pompierii din Dambovița intervin, miercuri dimineata, pentru salvarea unui cioban, care a ramas izolat cu tot cu turma de 800 de oi dupa ce apele s-au revarsat. Localitatea Cornesti este inundata. Ciobanul a cerut ajutor la serviciul unic de urgența 112 dupa ce nu a mai putut inainta. Esre inconjurat…

- Un incendiu a izbucnit, luni dupa-amiaza, la un bloc cu trei etaje plus mansarda din localitatea Popesti-Leordeni, din judetul Ilfov. Flacarile au cuprins mansarda blocului situat pe strada Raiciu Laurentiu din Popesti-Leordeni. Incendiul se manifesta cu flacara si degajare mare de fum dens la nivelul…

- O femeie din Navodari, județul Constanța, a sunat, miercuri, la 112 și a amenințat ca arunca blocul in aer. Pompierii au intervenit imediat și au evacuat toate persoanele aflate in cladire. Pompieri din cadrul ISU Dobrogea și polițiștii constanțeni au intervenit in urma apelului primit la numarul de…

- Un corp al Judecatoiei Targoviste a fost evacuat, joi, dupa ce cladirea s-a umplut de fum, iar un senzor s-a declansat. Pompierii actioneaza cu doua autospeciale si incearca sa stabileasca de unde provine fumul. ”Posibil incendiu la Judecatoria Targoviste. Pompierii actioneaza cu 2 autospeciale de stingere…

- Imaginile au fost surprinse chiar in momentul acțiunii de un locatar din zona. O femeie amenința ca se sinucide, iar pompierii și polițiștii au intervenit promt. In incercarea de a preveni tragedia, pompierii special pregatiți au coborat simultan in rapel de pe bloc și au blocat geamurile apartamentului…