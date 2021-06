A fost confirmat cel mai vârstnic bărbat din lume. Ce „secret” al longevității are Cel mai varstnic barbat din lume este Emilio Flores Marquez, un portorican in varsta de 112 ani si 326 de zile, a anuntat miercuri Academia Recordurilor Guiness, potrivit AFP. Nascut pe 8 august 1908 pe aceasta insula din Caraibe, cunoscut sub apelativul ”Don Millo” pentru cei apropiati, este cel de-al doilea nascut intr-o familie cu 11 copii. A abandonat scoala dupa ce a parcurs doar trei clase pentru a-si ajuta tatal pe plantatia de trestie de zahar a familiei. Cel mai mare dintre fii, era responsabil de muncile casnice si de ingrijirea celor noua surori si frati care au ramas in viata. Secretul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

