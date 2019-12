Cel putin noua civili, intre care opt minori sub 15 ani, au murit luni in bombardamente ale fortelor turce si factiunilor siriene sustinute de acestea in apropiere de o scoala din orasul Tal Rifaat (nordul Siriei), aflat sub control kurd, a relatat Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP, dpa si EFE.

Bombardamentele au avut loc intr-un moment in care copiii plecau de la scoala, a mentionat directorul OSDO, Rami Abdul Rahman.

Alte 21 persoane au fost ranite in acelasi raid, o parte dintre raniti fiind in stare grava, a precizat organizatia neguvernamentala…