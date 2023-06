90 de cetățeni străini, prinși când încercau să treacă ilegal granița Peste 90 de cetateni din diverse state au fost gasiti de politistii de frontiera de la Nadlac cand incercau sa treaca ilegal granita in Ungaria. Ei erau ascunsi in trei mijloace de transport conduse de soferi turci si romani. “In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de iesire din tara, doi cetateni romani, respectiv un turc aflati la volanul unor microbuze inmatriculate in Romania si unui ansamblu rutier inmatriculat in Turcia. Soferul automarfarului transporta, conform documentelor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

