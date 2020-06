9 medii de 10 la bacalaureat Noua absolvenți de liceu din județul Hunedoara au obținut media 10 la examenul de bacalaureat. Este vorba de un absolvent al Liceului Teoretic Mircea Eliade din Lupeni, patru absolvenți ai Colegiului Național Decebal din Deva, un absolvent al Liceului Teoretic Avram Iancu din Brad, doi absolvenți ai Colegiului Național Iancu de Hunedoara din municipiul Hunedoara și un absolvent al Liceului Teoretic IC Bratianu din Hațeg. La sesiunea din acest an a examenului de bacalaureat s-au inscris 2800 de absolvenți de liceu.906 candidați au fost declarați respinși. Aceștia au obținut medii sub 6. … Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

