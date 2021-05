Inca din 2010 sarbatorim in Romania Ziua Tatalui in a doua duminica a lunii mai, iar anul acesta aceasta zi pica duminica, 9 mai. La fel ca mamele, și tații au o serie de drepturi stabilite clar prin lege. Devii tata cand numele tau apare pe certificatul de naștere al unui copil, iar din acel moment ai drepturi, dar și obligații. Astfel, potrivit Legii concediului paternal nr. 210/1999, tatal unui copil nou-nascut are dreptul la un concediu destinat ingrijirii copilului, care inseamna de fapt un concediu platit de cinci zile lucratoare. Singura condiție este ca acesta sa fie asigurat in cadrul…