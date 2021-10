Stiri pe aceeasi tema

- 85 la suta dintre maghiarii din Transilvania au acces la internet, dar numai 30 la suta sunt capabili sa isi rezolve problemele online. Datele fac parte dintr-un sondaj realizat pe un esantion reprezentativ al maghiarilor din Transilvania. Sondajul, publicat miercuri, a fost comandat si publicat de…

- Societatea VITAL S.A. iși anunța utilizatorii ca datorita unor lucrari de mentenanța și actualizari ale echipamentelor informatice, vineri, 15 octombrie 2021, in intervalul orar 15.00 – 19.00, casieriile S.C. VITAL S.A. și serviciul de plata online vor fi indisponibile. „Oprirea temporara are ca scop…

- Polițiștii din Cluj-Napoca au fost sesizați chiar de catre reprezentanții festivalului Untold dupa ce au observat pe o platforma de socializare online un anunț prin care o femeie oferea spre vanzare brațari de triaj epidemiologic, pentru persoane testate negativ la COVID-19. Polițiștii au inceput imediat…

- La inceputul acestui an, datele oficiale privind numarul elevilor care nu pot participa la școala online aratau ca 237 de mii nu au acces la internet, iar 287 de mii nu au echipamente IT. Pentru aceștia, guvernul a achizițonat in decursul anului 2020 „celebrele 250 de mii de tablete” care nici pana…

- Mai sunt doar cateva zile pana la cea de-a șasea ediție UNTOLD The post Mai sunt doar cateva zile pana la cea de-a șasea ediție UNTOLD! Detalii despre sistemul de plata, check-in și acces in festival appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Mai sunt doar cateva zile pana la cea de-a…

- Potrivit lui Cimpeanu, elevii care au contraindicatii certificate medical vor avea in continuare acces la invatamantul online dupa inceperea anului scolar 2021-2022. "Pandemia nu s-a incheiat si vor avea in continuare acces ( la invatamantul online - n.r.) acei elevi care au comorbiditati sau care au…

- Purtatorul de cuvant al UDMR, care este și secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene, Hegedus Csilla, a oferit o declarație cotidianului Nepszava privind poziția UDMR fața de referendumul din Ungaria pe tema proiectului anti LGBT. “UDMR, in mod natural, sprijina ca acei maghiari din Transilvania…

