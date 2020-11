Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirus Romania, bilanț 17 noiembrie. Pana marți, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 373.474 de cazuri de persoane infectate cu SARS-CoV-2. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 8.262 de noi infectari.

- Autoritațile au anunțat un nou bilanț al infectarilor cu coronavirus. 9.937 romani au fost diagnosticați cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, 130 au murit și 1048 se afla in stare grava, la ATI. The post Coronavirus 7 noiembrie. Bilanț negru la finalul saptamanii: 9937 de cazuri noi, 130 de decese,…

- „La nivel național, in ultimele 24 de ore, s-au inregistrat 104 decese din cauza infecției cu SARS-CoV-2. In ultimele 24 de ore, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne s-au infectat 124 de colegi, iar de la inceputul pandemiei, am inregistrat 4.117 cazuri de infecții și 9 cazuri de decese. Acest…

- Romania a doborat un nou record negru la numarul de decese iregistrate intr-o singura zi, din cauza coronavirusului: 73. De asemea, a fost stabilit un record negativ si in ceea ce priveste numarul de persoane internate la ATI: 608. In ultimele 24 de ore au fost confirmate 2.121 de noi cazuri de coronavirus.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 4 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 135.900 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Totodata, 108.135 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel…

- Autoritațile au anunțat ca de vineri pana sambata in Romania s-au inregistrat 1.552 de cazuri noi de COVID-19, iar 54 de persoane au decedat, unul dintre decese fiind inregistrat la o persoana tanara, pana in 30 de ani. In Timiș s-au inregistrat, in ultimele 24 de ore, 71 de cazuri noi și doua decese. …

- Pana astazi, 15 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 105.298 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.111 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV2,…

- Pana astazi, 20 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 74.963 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Pana acum, 34.196 pacienți au fost declarați vindecați și 8.820 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor…