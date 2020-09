Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul Ansu Fati a devenit, la varsta de 17 ani si 308 zile, al doilea cel mai tanar jucator din istorie care evolueaza pentru nationala Spaniei, dupa Zubieta, in 1936, joi seara, cand a a fost introdus in meciul cu Germania (1-1), de la Stuttgart, din deschiderea Ligii Natiunilor, transmite AFP.…

- Portarul spaniol Pepe Reina a trecut miercuri vizita medicala de la clubul Lazio Roma, cu care va semna un contract pe doi ani, informeaza EFE. Reina, 37 ani, va incepe o noua etapa din cariera sa bogata, in care a mai jucat la cluburi precum Napoli, AC Milan, Barcelona, Villarreal, Liverpool,…

- Bataie la metrou! Un barbat a fost lovit de un tanar dupa ce a jignit și judecat oamenii aflați in tren. Cum s-a petrecut totul? Barbat lovit de un tanar dupa ce a jignit și umilit oamenii din metrou Scandal imens intr-un metrou din Londra dupa ce un barbat și-a batut joc de oamenii are […] The post…

- Crima, intr-o familie din localitatea buzoiana Stalpu. Un barbat in varsta de 36 de ani și-a ucis cumnatul cu doisprezece ani mai mic pe fondul unor certuri familiale. Criminalul a fost ridicat de mascați. Oroarea s-a petrecut in aceasta seara, in comuna Stalpu. Vasile, barbatul de 36 de ani, traia…

- Napoli ar plati 81 de milioane de euro pentru nigerianul Victor Osimhen, atacantul in varsta de 21 de ani al lui Lille. Dupa ce l-a vandut vara trecuta pe ivorianul Nicolas Pepe cu 80 de milioane de euro la Arsenal, Lille poate da inca o lovitura financiara. Și mai importanta. Salariu de 7 ori mai mare…

- Europenii isi iau viata inapoi. Si sarbatoresc pe masura: in Cehia a fost organizata o cina imensa, croatii au pus la dispozitia turistilor din statele vecine un tren special, iar regele Felipe al Spaniei a participat personal la redeschiderea granitei cu Portugalia. De azi, vom putea calatori in majoritatea…

- El a intrat pe teren in locul lui Iddrisu Baba, in minutul 84 al meciului cu Real Madrid, pierdut de Mallorca in capitala Spaniei, cu scorul de 0-2. Precedentul record de precocitate era detinut de Francisco Sanson, care a jucat la Celta, in 1939, la 15 ani si 255 de zile. Romero este nascut in Mexic…

- Mijlocasul ofensiv Luka Romero de la Mallorca a devenit, miercuri, cel mai tanar debutant din istoria campionatului spaniol de fotbal, la varsta de 16 ani si 219 zile, potrivit news.ro.El a intrat pe teren in locul lui Iddrisu Baba, in minutul 84 al meciului cu Real Madrid, pierdut de Mallorca in…