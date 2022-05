Stiri pe aceeasi tema

- Doua echipe formate din elevi ai Scolii Gimnaziale „Nicoale Russu” din Sita Buzaului, prof.coordonator, Maria Bularca, au fost premiate in cadul Concursului Județean de Prim Ajutor ,,Sanitarii Pricepuți” organizat joi, 12 mai, in Piața Centrala din Sfantu Gheorghe, de Crucea Roșie Romana Filiala…

- Centrul de Cultura Arcus (Casa Bastion, str. Oltului nr. 6) și Institutul Liszt Sf. Gheorghe va invita joi, 12 mai 2022, ora 18.00, la un concert extraordinar de pian sustinut de pianiștii de la Facultatea de Muzica, Universitatea Transilvania din Brașov, clasa profesoarei conf. dr. Anca Preada:…

- Centrul de Cultura Arcus (Casa Bastion, str. Oltului nr. 6) și Institutul Liszt Sf. Gheorghe va invita marți, 10 mai 2022, ora 19.00, la un concert extraordinar susținut de Kronstadt Quartet – Adrian F. Pipaș – vioara I, Elod Gabor – viola, Zsofia Bartha – violoncel – și invitați: Cristina Ordean…

- Finala Ligii Naționale de baschet feminin se joaca intre campioana la zi, ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe, și FCC Baschet UAV Arad, dupa regula „cel mai bun din cinci partide", scorul general fiind acum 2-2. Meciurile 3 și 4 s-au disputat in „Sala Victoria" din Arad și au fost caștigate de […] Articolul…

- Cinci persoane din municipiul Sfantu Gheorghe au primit astazi titlul conferit de Forumul Civic al Romanilor din judetele Covasna, Harghita si Mures, pentru activitatea publica si profesionala desfasurata de-a lungul vietii. Președintele Forumului, Ioan Lacatușu, a explicat ca este al 19-lea an de cand…

- O tanara in varsta de 23 ani, refugiata din Ucraina, a nascut un baietel la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, a anuntat, miercuri, conducerea Institutiei. Managerului spitalului, Andras Nagy Robert, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca atat mama, cat si copilul sunt sanatosi si…

- Purtarea mastii de protectie este in continuare obligatorie in incinta Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe si cea a Policlinicii, desi starea de alerta a fost ridicata in prima parte a acestei luni. Masura a fost dispusa de conducerea institutiei pentru limitarea raspandirii noului coronavirus,…

- „Muzeul ororilor comunismului”, pentru care autoritatile locale din Sfantu Gheorghe au obtinut finantare prin PNRR, va fi amenajat in magazia de tutun a fostei Fabrici de tigarete din municipiu si se va intinde pe o suprafata de circa 3000 de metri patrati. Autoritatile locale au anuntat joi, in cadrul…