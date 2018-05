55 de persoane au murit din cauza rujeolei

Cel de-al 55-lea deces cauzat de rujeola, confirmat serologic si prin izolare virus, a fost raportat la un copil in varsta de 3 luni, din judetul Iasi, precizeaza sursa citata.

In saptamana 21 - 25 mai au fost raportate inca 237 de cazuri nou confirmate in 18 judete si in municipiul Bucuresti. Cele mai multe cazuri au fost raportate in judetele Constanta - 63 si Buzau - 60.