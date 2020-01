5 lucruri care îți vor îmbunătăți stima de sine, conform cercetătorilor In ziua de azi, este dificil sa nu ne simțim incomod in propria piele. Locurile de munca solicitante și imposibilitatea de a fi online 24/7 și de a raspunde oricarui mesaj in cateva secunde, precum și imaginile perfecte din vacanța exotica a prietenilor pot afecta stima de sine a multor femei. Mulți dintre noi știu cum este sa ai o incredere in sine la cote maxime. Simți ca poți darama munții, iar studiile arata ca astfel de atitudine ne ajuta sa fim mai rezistenți in fața eșecurilor și a problemelor emoționale. Din fericire, chiar daca acum treci printr-o pasa proasta, poți schimba lucrurile.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Increderea de sine este un atribut care iți influențeaza intreaga viața. Atunci cand iți lipsește, acest lucru se va reflecta atat in viața ta personala, cat și in cariera și in modul in care interacționezi cu cei din jur. Se intampla adeseori sa pierzi oportunitați din cauza ca atitudinea pe care o…

- Matteo Salvini nu a scos niciun cuvant in cele cateva secunde de filmare, dar referirea sa este foarte clara, el tachinand astfel comportamentul sefului Bisericii Catolice. Secvența ni-l infatiseaza pe Salvini la munte, in timp ce o femeie il trage de maneca, iar el ridica mana asupra acesteia, simuland…

- Oamenii de stiinta au reusit sa descifreze codul genetic si sa obtina ADN-ul unei femei care a trait in zona Marii Baltice in Epoca de Piatra, datorita urmelor de dinti lasate de aceasta in ceea ce ar putea fi numit „o guma de mestecat neolitica”, potrivit BBC . Este pentru prima oara cand cercetatorii…

- Un influencer de pe rețelele de socializare a fost condamnat la 14 ani de inchisoare dupa ce a planuit sa preia controlul asupra unui site cu forța, informeaza CNN. Rossi Lothario Adams, de 27 de ani, din Cedar Rapids, Iowa, a fost acuzat și gasit vinovat de conspirație pentru a interfera cu activitați…

- Cercetatorii de la Universitatea din Copenhaga, conduși de profesorul Bryan T. Haddock, au publicat un studiu in British Medical Journal in care au fost implicați zece subiecți care obișnuiau sa sarbatoreasca Craciunul și zece care nu erau interesați de aceasta sarbatoare. Rezonanța magnetica a evidențiat…

- Muzicienii originari din Bristol vor colabora cu un grup de cercetatori de la Universitatea din Manchester pentru a calcula emisiile de carbon ale trupei in perioada in care se afla in turneu, anunța MEDIAFAX.Citește și: Catalin Predoiu, despre schimbarea legilor justiției: ‘Avem in vedere…

- Previziunile groaznice au fost facute de peste 11.000 de cercetatori. "Declaram clar și fara niciun dubiu ca planeta Pamant se confrunta cu o urgența climatica. Pentru a ne asigura ca vom avea un viitor sustenabil, trebuie sa schimbam modul in care traim. Avem nevoie de transformari majore in modul…

- Avertisment: Aceasta stire este despre moarte, fapt ce v-ar putea face sa vreti sa schimbati pagina. Asta pentru ca, dupa cum spun unii cercetatori, creierul nostru se straduieste sa evite orice fel de gand care ar putea sa ne faca sa reflectam asupra propriei morți, relateaza The Guardian. Un studiu…