425 locuri de muncă vacante în această săptămână în judeţul Teleorman Teleormanenii aflați in cautarea unui loc de munca au de unde alege in aceasta perioada. In baza de date a AJOFM Teleorman sunt inregistrate in aceasta perioada 425 locuri de munca vacante. Dintre acestea, 34 sunt pentru persoanele cu studii superioare, 118 pentru persoanele calificate in diverse meserii, 86 pentru persoanele cu studii liceale, 86pentru Citeste articolul mai departe pe ziarulmara.ro…

Sursa articol: ziarulmara.ro

