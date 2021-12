40 de persoane salvate din munți în ultimele 24 de ore 40 de persoane salvate din munți in ultimele 24 de ore FOTO: www.facebook.com/romania.salvamont. Salvamontiștii din întreaga țara au salvat în ultimele 24 de ore de pe munți 40 de persoane, 18 dintre acestea au fost transportate la spital cu ambulanțe SMURD. Cele mai multe apeluri le-au avut salvatorii montani din Bușteni și din Lupeni. Este risc ridicat de avalanșa pâna mâine seara în Carpații Meridionali și Orientali, unde stratul de zapada masoara între 62 și 173 de cm, cel mai gros covor de nea fiind la Bâlea Lac. Riscul este de gradul… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este risc insemnat de avalanșa in Carpații Meridionali și Orientali, potrivit informațiilor publicate de Administrația Naționala de Meteorologie. In Bucegi și Fagaraș, pericolul exista și la altitudini mici. Potrivit ANM, in Bucegi, pe versanții sudici, estici și sud-estici, in zona crestelor, sunt…

- Salvamontistii din intreaga tara au fost solicitati, in ultimele 24 de ore, pentru a interveni in 34 de situatii. Cele mai multe apeluri le-au avut salvatorii montani din Busteni si Lupeni. ”In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 34 apeluri prin care se solicita interventia…

- Salvamontistii din intreaga tara au fost solicitati, in ultimele 24 de ore, pentru a interveni in 33 de situatii. Cele mai multe apeluri le-au avut salvatorii montani din Busteni si Lupeni, anunta Salvamont Romania.

- Riscul de avalansa se mentine ridicat pana luni seara in Carpatii Meridionali si Orientali, unde stratul de zapada masoara intre 62 si 173 de cm, cel mai gros covor de nea fiind la Balea Lac. Riscul este de gradul de 3 din 5, la peste 1.800 m inaltime, in Muntii Fagaras, Bucegi, Rodnei, Parang, Sureanu…

- Potrivit Administației Naționale de Meteorologie, este risc insemnat de avalanșe in munții Fagaraș, Bucegi, Rodnei, Parang-Șureanu, Țarcu-Godeanu și Calimani-Bistriței-Ceahlau. Meteorologii avertizeaza ca de sambata, de la ora 20:00, pana luni, la ora 20:00, este risc insemnat de avalanșe in Carpații…

- Potrivit Administației Naționale de Meteorologie, este risc insemnat de avalanșe in munții Fagaraș, Bucegi, Rodnei, Parang-Șureanu, Țarcu-Godeanu și Calimani-Bistriței-Ceahlau, informeaza Mediafax. Meteorologii avertizeaza ca de sambata, de la ora 20.00, pana luni, la ora 20.00, este risc…

- Salvamontiștii și meteorologii au emis o avertizare de avalanșa gradul 3 din 5, la altitudini de peste 1800 de metri in munții Fagaraș. Stratul proaspat de zapada depus in ultimele zile a atins chiar și 60 de centimetrii in unele locuri inalte, iar in vaile montane zapada s-a așternut in depozite. Aceste…

- In zonele inalte din Carpatii Meridionali este risc moderat, de gradul doi, de producere de avalanse de joi seara pana sambata, dupa care pericolul va fi mai mare, asa ca riscul va fi de gradul trei pe o scara de la unu la cinci.In prezent, cel mai mare strat de zapada este la Balea Lac, in muntii Fagaras…