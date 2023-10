4 milioane lei pentru drumurile comunale din Maramureș. Câți bani a primit fiecare primărie Consilierii județeni au aprobat repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumei de 4 milioane lei reprezentand sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri comunale. Au primit bani pentru aceste drumuri un numar de 54 de primarii din județ, dupa cum urmeaza: 1 BAIA SPRIE 110,00 2 BORSA 90,00 3 SALISTEA DE SUS 90,00 4 SEINI 90,00 5 SOMCUTA MARE 90,00 6 TARGU LAPUS 110,00 7 TAUTII MAGHERAUS 110,00 8 ULMENI 90,00 9 VISEU DE SUS 110,00 TOTAL COMUNE 3.110,00 10 ARDUSAT 58,64 11 ARINIS 58,64 12 ASUAJU DE SUS 58,64 13 BAITA d.s. CODRU 58,63 14 BAIUT 78,00 15 BASESTI 80,00 16… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

