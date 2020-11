Stiri pe aceeasi tema

- Romania este singurul stat din Uniunea Europeana care nu a reușit anul trecut sa produca lumanari nici macar de un milion de euro, importand in schimb de 32 de milioane de euro. In total, piața UE din domeniu depașește 1,5 miliarde de lei. Romania a produs in 2019 lumanari in valoare de aproximativ…

- Black Friday este cea mai importanta campanie de reduceri a anului, iar EMag este principalul magazin urmarit de clienții din intreaga regiune. Spunem regiune pentru ca EMag este activ și in Cehia, Slovacia, Slovenia, Croația, Austria, Ungaria, Bulgaria și Polonia. EMag are o cifra de afaceri de 3,17…

- Autostrada anunțata de ambasadorul american la București, prin care SUA vor sa lege Portul Constanța de Marea Baltica, se numește Via Carpathia și este un proiect dezvoltat in cadrul Inițiativei Trei Țari, transmite G4Media . Autostrada ar urma sa porneasca din Lituania și sa traverseze Polonia, Slovacia,…

- Ministrul german al sanatatii, Jens Spahn, le-a recomandat astazi compatriotilor sai ca toamna aceasta si iarna care vine sa evite vacantele in strainatate. Recomandarea oficialului are ca scop prevenirea cresterii numarului infectarilor de COVID-19 din cauza cazurilor importate. „Nu recomandam calatoriile…

- Spania, Romania, Bulgaria, Croația, Ungaria, Cehia și Malta se confrunta cu o evoluție a epidemiei de Covid-19 care starnește o „mare ingrijorare” și cu riscuri crescute de mortalitate, a afirmat joi Centrul European de prevenție și control al bolilor (ECDC). Ingrijorarea fața de aceste șapte țari…

- Dan Petrescu lauda evoluția tricolorilor din "dubla" cu Irlanda de Nord și Austria, dar îndeamna, în același timp, la prudența, sfatuindu-i pe jucatorii primei reprezentative sa ramâna cu picioarele pe pamânt. "Au început sa cânte dupa ce au câștigat…

- Comisia Europeana a propus Consiliului sa aprobe acordarea de sprijin financiar, in urma consultarilor cu statele membre care au solicitat sprijin și dupa evaluarea cererilor formulate de acestea. Astfel, Comisia Europeana a prezentat Consiliului propuneri de decizii de acordare de sprijin financiar…

- Din aceasta suma, 4 miliarde euro siunt pentru Romania, pentru protejarea cetatenilor si atenuarea consecintelor socio-economice foarte grave ale pandemiei de coronavirus. Astfel, imprumuturile vor ajuta tarile membre sa acopere costurile legat direct de finantarea sistemelor nationale de somaj tehnic…