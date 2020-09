36 de șoferi au rămas pietoni în două zile Zece infractiuni rutiere si 413 abateri de natura contravenționala, au fost constatate in urma unei actiuni organizata de Inspectoratul de Poliție Județean Alba, care a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere si combaterea conducerii autoturismelor de catre persoane aflate sub influenta alcoolului. In perioada 04 – 06 septembrie 2020, Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat, pe raza intregului județ, o actiune care a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere si depistarea conducatorilor auto care urca la volan dupa ce au consumat bauturi alcoolice.… Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea IPJ Alba: Acțiune pentru sporirea siguranței in trafic. 10 infracțiuni rutiere și 413 abateri contravenționale depistate de polițiști Polițiștii din cadrul IPJ Alba au organizat o acțiune pentru prevenirea accidentelor rutiere și combaterea conducerii autoturismelor in stare de ebrietate,…

- Un tanar din Bucerdea Granoasa, care este cercetat pentru infracțiuni rutiere, a fost reținut de polițiști. A condus fara permis și sub influența alcoolului. Potrivit IPJ Alba, miercuri, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au reținut pe un tanar de 19 ani, din Bucerdea Granoasa, care a fost…

- Ziarul Unirea 11 aparate radar, in județul Alba, in zonele cu risc de producere a accidentelor. Recomandari pentru șoferi In aceasta perioada, polițiștii rutieri din Alba acționeaza pentru fluidizarea traficului rutier și pentru prevenirea accidentelor produse din cauza nerespectarii regulilor de circulație.…

- In perioada 6 – 12 iulie, politistii maramureseni au continuat acțiunile pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate mai multe acțiuni, pe raza intregului judet, și s-a intervenit la 433 de evenimente, cele mai multe sesizate prin 112. In urma…

- In perioada 06 – 12 iulie, politistii maramureseni au continuat acțiunile pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate mai multe acțiuni, pe raza intregului judet, și s-a intervenit la 433 de evenimente, cele mai multe sesizate prin 112. In urma…

- Polițiștii din Argeș i-au lasat pietoni! 27 de șoferi au ramas fara permis. In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor de politie rutiera municipale si orasenesti au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea…

- Politia Romana a actionat, pe parcursul a 7 zile, pentru prevenirea accidentelor rutiere produse din cauza conducerii autovehiculelor sub influenta alcoolului sau a substantelor psihoactive. Polițiștii au constat peste 1.500 de contravenții și infracțiuni privind conducerea pe drumurile publice a unui…

- In perioada 08 – 14 iunie 2020, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au organizat, pe raza intregului județ, in special pe tronsoanele de drum cu risc rutier, o actiune ce a avut ca scop prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente…