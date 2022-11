Stiri pe aceeasi tema

- Consumatorii casnici care consuma peste 255 de kw vor plati 1,3 lei, iar primii 255 de kw vor fi la 0,80 lei, a anunțat premierul Nicolae CIuca, vineri, in sedinta de Guvern in care se adopta modificarile la Ordonanta pe Energie. Totodata, Guvernul va mentine pretul de 1 leu pentru IMM-uri si vor asigura…

- Aleșii locali din Consiliul municipal Chișinau s-au intrunit in ședința extraordinara. Pe ordinea de zi figureaza subiecte despre aprovizionarea cu apa a Chișinaului, inclusiv majorarea tarifelor la apa potabila și canalizare.

- Aleșii locali din Consiliul municipal Chișinau s-au intrunit in ședința extraordinara. Pe ordinea de zi figureaza subiecte despre aprovizionarea cu apa a Chișinaului, inclusiv majorarea tarifelor la apa potabila și canalizare.

- Liderii coalitiei de guvernare se aduna astazi intr-o sedinta la Vila Lac, potrivit unor surse pentru news.ro. Se pune in discuție mandatul de negociere privind PNRR pe care il va avea premierul Nicolae Ciuca, in vizita pe care o va face la Bruxelles, miercuri si joi, dar si proiectul de buget pentru…

- Nicolae Ciuca, ședința cu toți prefecții din țara: Le-a cerut mobilizare rapida pentru o iarna complicata Nicolae Ciuca, ședința cu toți prefecții din țara: Le-a cerut mobilizare rapida pentru o iarna complicata Nicolae Ciuca, premierul Romaniei, a declarat ca Romania are rezervele necesare de energie…

- Consiliul municipal Chișinau s-a intrunit astazi, 16 septembrie in ședința extraordinara. Pe ordinea de zi sunt 17 subiecte, printre care și majorarea capitalului social al IM. „Parcul urban de autobuze” in scopul achizitionarii autobuzelor de parcurs.

- „Exista, din pacate, o stare prin care inceperea anului de invațamant ne ia prin surprindere”, a declarat premierul Nicolae Ciuca in ședința care are loc marți dimineața cu prefecții și reprezentanți ISJ-urilor din țara. „Am vrut sa avem aceasta ședința in care sa putem sa identificam ultimele probleme,…

- Pictorului Gheorghe Ciobanu și jurnalistului și editorului Ștefan Iovan li s-a conferit, in plenul Consiliului Județean, titlul de „Cetațean de onoare”, iar fotograful Teodor Cardei a fost premiat pentru contribuția deosebita la promovarea județului. Ședința ordinara din luna august a Consiliului…