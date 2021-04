314 cazuri de COVID-19 în ultimele 24 de ore la Cluj. Peste 120 de amenzi aplicate de polițiști

121 de clujeni au fost amendați cu 24.000 de lei în contextul COVID-19, fiind verificate 1.980 de persoane. Rata incidenței COVID-19 în județul Cluj este de 5,90, iar în ultimele 24 de ore au fost confirmate pozitiv 314. - Total numar de teste 1.767 din care 791 diagnostic grupe de risc, 567 teste efectuate la cerere și 409 teste rapide. Pâna în acest moment s-au realizat 459.168 de teste, la nivelul județului Cluj;

- 97 persoane internate în ATI;

- Total vindecați și externați 2.189 din care 1.689 din județul… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

