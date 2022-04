Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Dambovița au facut joi 31 de percheziții intr-un dosar in care se fac cercetari dupa ce mai multe persoane ar fi primit ilegal indemnizații, in contextul starii de alerta, din partea Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala Dambovița. Potrivit IPJ Dambovița, perchezițiile…

- Peste 30 de persoane din mai multe localitati ale judetului Dambovita sunt audiate joi, intr-un dosar care vizeaza infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata, inselaciune si fals in declaratii in care suspectii ar fi primit ilegal indemnizatii acordate de Agentia Judeteana pentru Plati…

- Se lucreaza in ritm susținut pe Bulevardul Regele Carol I din municipiul Targoviște, se fac ample lucrari de modernizare, finanțarea fiind asigurata The post Se lucreaza in ritm susținut pe Bulevardul Regele Carol I din municipiul Targoviște. VIDEO first appeared on Partener TV .

- VEȘTI BUNE pentru Targoviște, Aninoasa, Șotanga, Vulcana Bai,Dragomirești, Tatarani, Vacarești și Perșinari, a fost semnat primul contract de proiectare și execuție in Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovița, cu o valoare de peste 440.000.000 de euro.Este…

- VEȘTI BUNE pentru Targoviște,Aninoasa, Șotanga, Vulcana Bai,Dragomirești, Tatarani, Vacarești și Perșinari, a fost semnat primul contract de proiectare și execuție in Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovița The post VEȘTI BUNE pentru Targoviște,Aninoasa,…

- RATA DE INFECTARE CREȘTE ACCELERAT, municipiul TARGOVIȘTE a ajuns la astazi, 29 ianuarie 2022, la 8,72 The post RATA DE INFECTARE CREȘTE ACCELERAT, municipiul TARGOVIȘTE a ajuns astazi, 29 ianuarie 2022, la 8,72 first appeared on Partener TV .

- MAȘINA cuprinsa de flacari, in municipiul Targoviște, str. Maior Brezișeanu The post MAȘINA cuprinsa de flacari, in municipiul Targoviște, str. Maior Brezișeanu.VIDEO first appeared on Partener TV .