Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO| Situație INEDITA la Colegiul Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia: Doua perechi de surori gemene au ales sa imbrace impreuna uniforma militara Situație INEDITA la Colegiul Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, in acest an școlar: doua perechi de surori gemene au ales sa imbrace…

- Ziarul Unirea FOTO| Ziua Educației, sarbatorita la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia! De ce activitați au avut parte elevii militari Intr-o postare publicata pe un site de socializare din mediul online, elevii militari ai județului Alba au aratat cum au sarbatorit ei Ziua Educației,…

- Ziarul Unirea FOTO| Omul anului 2019 la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia: Profesorul Cosmina Mircea, premiul III la secțiunea „Invațamant, știința și arta militara” Cosmina Mircea, profesor la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, a obținut premiul III la…

- Ziarul Unirea FOTO| 26 de elevi militari, avansați in grad, pe baza rezultatelor școlare și comportamentul exemplar din anii anteriori Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, a comunicat pe pagina de socializare avansarea in grad a 26 de elevi, in urma rezultatelor deosebite obținute…

- Ziarul Unirea FOTO| 6 absolvenți ai Colegiului Militar, șefi de promoție la specializarile urmate la academiile militare din țara Intr-o postare in mediul online, Colegiul Național Militar ” Mihai Viteazul” Alba Iulia au facut publice rezultatele remarcabile ale unor absolvenți ai colegiului, care au…

- In toamna anului 1593, cu acordul Portii, sustinut de unchiul sau Iane banul, de boierii Buzesti si de Cantacuzinii din Istanbul, Mihai Viteazul devenea domn al Tarii Romanesti. Mihai se indeletnicise, in tineretea sa, cu negustoria si odata cu intrarea in dregatorii a acumulat mosii importante in Oltenia.…

- Ziarul Unirea 8 locuri disponibile prin transfer, la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia. Termenul limita pentru depunerea dosarelor Intr-o postare publicata in mediul online, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia a dorit sa impartașeasca numarul de locuri disponibile…

- Ziarul Unirea FOTO| Doi ofițeri de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, avansați in grad la termen Doua cadre militare au fost inaintate vineri in gradul urmator, la termen, in cadrul unei ceremonii la care a participat personalul militar si civil al colegiului. Maiorul Raul…