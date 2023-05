28 de ani de la arborarea steagului României pe vârful Everest! Constantin Lăcătușu: Parcă ieri a fost! Pe 17 mai 1995, Ticu Lacatusu reusea performanta istorica de a ajunge pe Acoperisul Lumii (8848 m), o premiera pe care a realizat-o pentru alpinismul romanesc. S-au implinit 28 de ani de cand Ticu Lacatușu a arborat pentru prima data steagul Romaniei pe varful Everest. Nascut la 21 februarie 1961, la Piatra Neamț, Constantin Ticu Lacatușu este alpinist și geolog, fiind primul roman care a cucerit varful Everest (8.848 m). Constantin Lacatușu: “Parca ieri a fost!” “17 MAI 1995 Parca a fost ieri.. Dar au trecut 28 de ani ! Intr-o zi de 17 MAI, tricolorul a ajuns pentru prima data pe cel mai inalt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

