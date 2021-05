Stiri pe aceeasi tema

- PARIS, 12 apr - Sputnik. Una dintre cele doua victime a murit la un spital din Paris, a declarat o sursa de poliție pentru RIA Novosti. "In apropierea spitalului „Henry Dunant” au fost raportate mai multe impușcaturi. Doua persoane ranite au fost luate sub supraveghere medicala. Una dintre ele…

- Agenti de politie din provincia britanica Irlanda de Nord au fost atacati, in cursul noptii de duminica spre luni, in contextul amplificarii tensiunilor din cauza prevederilor Acordului Brexit, care a generat controale la limita administrativa cu restul Marii Britanii. In ultimele trei nopti,…

- Poliția din Orange, California, a fost chemata sa intervina la un complex situat la sud de Los Angeles. Cel puțin 4 persoane, intre care și un copil, au fost ucise. Autoritațile au confirmat ca exista și mai mulți raniți. Potrivit poliției, incidentul a fost semnalat miercuri dimineața, in jurul orei…

- Albia raului Bic pe porțiunea intre strada Petru Rares pana la podul de pe strada Cantonului din Capitala va fi curatata. In acest sens se vor cheltui șase milioane de lei, bani alocați de Ministerul Agriculturii.

- O importanta coliziune feroviara intre doua trenuri de calatori, soldata cu 32 morți și un mare numar de raniți, s-a produs vineri, in localitatea Tahta, guvernoratul Sohag din sudul Egiptului, la circa 460 km de Cairo. In conferința de presa ținuta vineri seara, ministrul egiptean al Sanatații, Hala…

- Un avion militar de transport Antonov-26 s-a prabusit sambata in Kazahstan, in timp ce incerca sa aterizeze in conditii de ceata in cel mai mare oras, Almati, a anuntat aeroportul local, transmite AFP, potrivit Agerpres.

- CHIȘINAU, 7 mart – Sputnik. Potrivit poliției, accidentul s-a produs aseara, dupa ora 21:00. In automobil se aflau 4 persoane, iar in urma impactului un pasager a decedat. Este vorba despre un barbat, despre care nu se cunosc deocamdata alte detalii. Preliminar, accidentul s-ar fi produs…