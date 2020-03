ROMANIA – Ministrul de Interne, Marcel Vela, a dat luni seara doua ordonanțe militare, iar Suceava este in carantina! Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat au anunțat luni seara ca municipiul Suceava intra in carantina. In carantina intra și 8 comune din jurul orașului. Decizia a fost luata dupa ce luni seara au fost raportate 13 noi decese din cauza coronavirusului din focarul de la Spitalul Județean Suceava. Ordonanța Militara nr. 5 prevede ca se prelungește masura suspendarii zborurilor spre și dinspre Spania pentru 14 zile, incepand…